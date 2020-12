Covid-19-Fälle im Kreis : Kreis: 14 neue Fälle von Covid-19

01.01.2020, USA, Hamilton: Die vom National Institute of Allergy and Infectious Diseases zur Verfügung gestellte Elektronenmikroskopaufnahme aus einem Labor in den Rocky Mountains zeigt das Coronavirus SARS-CoV-2. Foto: Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Niaid-Rml

Neunkirchen (pra) Am Mittwochabend meldete das Kreisgesundheitsamt 14 weitere Fälle von Covid-19 im Landkreis Neunkirchen. Sechs weitere Fälle in Neunkirchen, keinen in Illingen, zwei in Ottweiler, einen in Eppelborn, zwei in Merchweiler, einen in Schiffweiler und zwei weitere Fälle in Spiesen-Elversberg.