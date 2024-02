Fußball-Bezirksliga Ill/Theel Einst gegen Bochum, nun Aushilfe in der Bezirksliga

Der 40-jährige Jeremy Groß hat in seiner Fußball-Laufbahn viel erlebt: In der Saison 2017/18 kam er für den SV Röchling Völklingen 20 Mal in der Regionalliga zum Einsatz, stand in 14 Partien in der Startelf. Zuvor schnürte der Defensiv-Spezialist für die saarländischen Traditionsvereine Borussia Neunkirchen und FC Homburg die Fußballschuhe. Ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere: Für den FCH stand Groß am 9. September 2006 in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der knappen 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum 90 Minuten lang auf dem Platz. Vor 6375 Zuschauern im Homburger Waldstadion hatten für die Gäste Zvjezdan Misimovic sowie Theofanis Gekas getroffen, Michael Petri gelang der Treffer für den FCH.