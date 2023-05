Beschwerden von Mietern Vandalismus und Falschparker im Ex-Kaufhof-Parkhaus in Neunkirchen – jetzt reagiert die Stadt

Neunkirchen · Im Ex-Kaufhof-Parkhaus in Neunkirchen kommt es immer wieder zu Partys und Pöbeleien. Mieter von Parkplätzen geraten mit Falschparkern in Konflikt. Was die Stadt dagegen vorhat.

30.05.2023, 18:49 Uhr

Foto: BeckerBredel

Unter vorwiegend jüngeren Leuten hatte es sich zu Jahresbeginn herumgesprochen wie ein Lauffeuer: Seit dem Auszug des Impfzentrums aus dem ehemaligen Kaufhof in Neunkirchen herrschte im oberen Deck des integrierten Parkhauses salopp gesagt sturmfreie Bude. „Das hätten wir so nicht erwartet, dass hier ein Sicherheitsdienst notwendig würde“, erklärte der Leiter des Amtes für Stadtplanung, -entwicklung und Liegenschaften, Jürgen Detemple, am Dienstag der SZ vor Ort. Mit Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) stattete er Mitarbeitern des neu eingesetzten Sicherheitsdienstes einen Besuch ab.