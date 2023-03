Fünf Richtige bei Eurojackpot Lotto-Großgewinn geht ins Saarland

Neunkirchen · Der Einsatz hat sich gelohnt: Denn ein Spieler gewann bei der Ziehung im Eurojackpot am Dienstag jede Menge Geld. Und was muss er dafür tun, um an den Gewinn zu kommen?

22.03.2023, 19:18 Uhr

Gewinn im Euro-Jackpot geht ins Saarland. (Symbolbild) Foto: Eurojackpot/Carolin Schumacher