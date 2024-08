Esperanto im Saarland und in aller Welt Diese Sprache spricht die Welt seit 1887

Saluton, mia nomo estas Edgar Müller. Mi estas la vicprezidanto de Sarlanda Esperanto-Asocio. Mi antaŭĝojas bonvenigi vin“ – „Guten Tag, mein Name ist Edgar Müller. Ich bin der Vizepräsident des Saarländischen Esperanto-Bundes. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen“. Gleich bei der Ankunft bekommt die SZ schon mal einen Eindruck, wie sich die Plansprache Esperanto anhört. Wir sind zu Besuch in Wiebelskirchen im Haus von Dr. Pierrette und Edgar Müller. Beide sprechen mehrere Sprachen („fünf alte und fünf neue“, sagt der Vizepräsident). Seit vielen Jahren schon gehört auch Esperanto dazu. Beide sind im Vorstand des Saarländischen Esperanto-Bundes engagiert, seit 30 Jahren ist Edgar Müller dessen Vizepräsident und hat nicht unerheblich die Geschicke des Verbandes gelenkt. Nachdem das ursprüngliche Zuhause des Verbandes, das Becker-Meisberger-Haus in Blieskastel, aufgrund von Wasserschäden aufgegeben werden musste, finden die Treffen des Verbandes einmal im Monat hier in Wiebelskirchen statt. Hier wird auch das große Treffen der „Sarlanda Esperanto Ligo“ vom 8. bis 10. November in Homburg im Kardinal-Wendel-Haus vorbereitet.