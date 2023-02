Jetzt Entscheidung im Live-Stream verfolgen : Ist Band aus Neunkirchen bei deutschem ESC-Vorentscheid dabei?

Foto: Marcus Ulbrich

Neunkirchen Sie sind angetreten, um für Deutschland beim Eurovision Song Contest Punkte zu holen: Die Band From Fall to Spring aus Neunkirchen hat es zumindest in die Publikums-Abstimmung geschafft. Jetzt die Entscheidung im Live-Stream verfolgen.

Deutschland und der Eurovision Song Contest (ESC) hatten in den letzten Jahren keine gute Beziehung: Ein Popkünstler nach dem anderen trat in europäischen Großstädten vor kritischem Publikum an und wurde meistens Letzter. Dieses Mal setzt die ARD bei der Auswahl des deutschen Teilnehmers auf die Mithilfe junger Menschen.

Ist Band aus Neunkirchen bei deutschem ESC-Vorentscheid dabei? Jetzt die Entscheidung im Live-Stream verfolgen

Band aus Neunkirchen hat Chance auf den ESC

Im ESC-Vorentscheid sind bereits acht Bands und Künstlerinnen nominiert. Sie treten am Freitag, 3. März, bei der Fernsehshow „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool" gegeneinander an. Ein Platz im Vorentscheid ist jedoch noch unbesetzt. Um die Chance dort teilzunehmen treten sechs verschiedene Acts an, die sich mit vielen anderen über Tiktok beworben hatten und von der ESC-Redaktion ausgesucht wurden.

Darunter ist auch die Band From Fall to Spring. Die Newcomer aus Neunkirchen spielen Nu-Metal und haben auf Streaming-Plattformen bereits eine Millionen Klicks gesammelt. Die Band hat sechs Mitglieder, darunter die Zwillingsbrüder Philip und Lukas Wilhelm (27). „Wir freuen uns riesig beim Voting dabei zu sein“, sagt Sänger und Gitarrist Lukas.

From Fall to Spring mit ihrem Song „Draw the Line“

Die Band tritt mit ihrem Song „Draw the Line“ an, der dem Stil der US-Band Linkin Park nachempfunden ist, von der sie große Fans sind. „Draw the Line haben wir extra für den ESC produziert. Die Idee lag schon länger rum, aber als wir von der Bewerbung gehört haben, haben wir den Song binnen einer Woche und nach vielen schlaflosen Nächten umgesetzt“, sagt Wilhelm.

Neben From Fall to Spring kämpfen fünf weitere deutsche Acts um den Platz im ESC-Vorentscheid. Darunter die 29-jährige Betül aus Berlin, die in ihrem Song Heaven elektronische und türkische Elemente verbindet. Außerdem die Sängerin Leslie Clio (36), die bereits eine Echo-Nominierung als beste Künstlerin vorzuweisen hat, der 31-jährige Jona aus Berlin, der mit seiner Musik zuerst auf Youtube erfolgreich wurde, und die Künstler Mitchy & André Katawazi gemeinsam mit dem US-Sänger Nash Overstreet mit ihrem Song Summertime.

Wie die Abstimmung funktionierte

Der wohl bekannteste Musiker in der Abstimmung ist Ikke Hüftgold, der mit seinem Partyschlager „Lied mit gutem Text“ antritt. Doch die Neunkircher Band hat einen Plan, den Mallestar im Publikumsvoting zu schlagen. „Wir haben uns ein Studio gebaut und werden ab heute jeden Abend für unsere 100 000 Abonnenten auf Tiktok livestreamen. Wir haben viel Geld investiert, unseren Arbeitgebern Bescheid gesagt und geben alles“, sagt Lukas Wilhelm.