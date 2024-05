Edith-Stein-Schule informiert Nachhaltigkeit war das große Thema

„It depends on you“ – unter diesem Motto nahmen vier Schülerinnen und Schüler der Edith-Stein-Schule, Fachschule für Erzieherinnen und Erzieher, zusammen mit Lehrkräften jetzt an einem Erasmus+(KA2)-Treffen in Portugal teil. Gemeinsam mit den Partnerschulen aus Polen, Rumänien, Belgien, Italien und Portugal wurden dabei die Projektthemen „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und erarbeitet, wie es in einer Mitteilung der Schule heißt.