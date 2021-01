Kreis Neunkirchen Die Erwartungen, Wünsche und Hoffnungen der Menschen im Landkreis Neunkirchen an das Jahr 2021.

Auch bei Simone Dohle hat der Wunsch nach einem Ende der derzeitigen Situation Priorität. „Ich hoffe, dass das nächste Jahr ein besseres wird als 2020“, sagt die 36-Jährige aus Ludwigsthal, „und dass uns die Pandemie nicht noch einmal ein ganzes Jahr beschäftigt“. Was ihre persönlichen Planungen angeht, wolle sie „erst einmal abwarten, wie es weitergeht und dann entscheiden wir spontan“. Auch der Wiebelskircher Unternehmer Bernd Klein erhofft sich in den nächsten Wochen und Monaten wieder mehr Gewohntes im Umgang miteinander. „Ich wünsche mir in erster Linie, dass wir alle gesund bleiben oder wieder gesund werden und dass wieder Normalität in unseren Alltag einkehrt“, sagt der selbständige Elektromeister im Gespräch mit der SZ auf dem Wiebelskircher Wibiloplatz. Klein ist indes „froh, dass wir im Handwerk noch arbeiten dürfen und weiterhin Aufträge haben“. Denn andere Branchen wie etwa die Gastronomie habe es ja weitaus härter getroffen. Große Planungen hat der Firmeninhaber für das neue Jahr nicht getroffen, „denn das hängt auch von unserer Arbeit ab“, sagt Klein, der als Vorstandsmitglied auch im Heimat- und Kulturverein Wiebelskirchen engagiert ist. Auch Hans-Jürgen Müller war kurz vor dem Jahreswechsel in der Wiebelskircher Ortsmitte unterwegs. Er erhofft sich, „dass wir bei dem Coronavirus vorankommen und das Leben wieder normal wird“. Nachdem der Familienurlaub in diesem Jahr flach fallen musste, wünscht sich der Rentner, „dass wir das 2021 wieder in Angriff nehmen können“. Besonders optimistisch ist er in dieser Hinsicht aber nicht. „Eher unwahrscheinlich“ sei es seiner Ansicht nach, dass die Reisebeschränkungen zeitnah fallen werden . Auch für Günter Schmitt aus Eppelborn ist die erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie im neuen Jahr der größte Wunsch. „Ich hoffe auf ein baldiges Ende von Corona“, sagt er und ergänzt: „Es wäre schön, wenn die jetzt angelaufenen Impfungen Erfolg zeigen würden, damit wir in nächster Zeit wieder normal miteinander umgehen können“. Als selbständiger Friseurmeister ist Schmitt unmittelbar von den Lockdown-Beschränkungen betroffen, als Vorsitzender des Eppelborner Gewerbevereins kennt er aber auch die Nöte anderer Branchen. „Für mich und viele andere Gewerbetreibende war 2020 natürlich nicht einfach“, räumt der Geschäftsmann und Ehrenamtler ein. Deshalb wünsche er sich, dass der Lockdown „wie vorgesehen am 10. Januar beendet oder zumindest ein bisschen gelockert“ werde. Günter Schmitt, der auch als Vorsitzender des Fußballvereins Eppelborn und als Elferratspräsident des heimischen Karnevalsvereins in diesen Zeiten einiges entbehren muss, hofft außerdem, „dass in diesem Jahr wieder ein gemeinsamer Urlaub mit der ganzen Familie möglich ist.“ Im vergangenen Sommer hatte dieser gestrichen werden müssen. „Und das hat uns als Familie doch sehr gefehlt“, gibt Schmitt unumwunden zu.