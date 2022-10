Drumming all over : Schlagzeugmesse im Big Eppel

Drumming all over

Eppelborn Alles rund um die Drums gibt es: Instrumente, Workshops, Live-Musik. Und sogar passenden Schmuck.

Die erste saarländische Schlagzeugmesse findet im Big Eppel in Eppelborn statt, am Samstag, 15. Oktober, findet von 10 bis 18 Uhr statt. Workshops, Aussteller und Live-Auftritte, einen Tag lang gibt es in Eppelborn alles, was das Schlagzeugerherz höherschlagen lässt. Custom und Handmade, das sind die Stichworte für die Aussteller im Foyer des Big Eppel. Zahlreiche Manufakturen aus ganz Deutschland zeigen ihre mit Herzblut und in Handarbeit gefertigten Produkte und geben Einblick in ihre Arbeit, wie die Veranstalter weiter mitteilen.