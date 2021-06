Kolbe-Schulen sammeln Spenden : Schüler sammeln 226 Kilogramm Münzgeld

Wiebelskirchen Spendenmarathon der Maximilian-Kolbe-Schulen ist in vollem Gange. Klasse 6.2 führt derzeit beim Münzsammeln.

Mit dem Start in den Spendenmarathon an den Maximilian-Kolbe-Schulen nahm die 40. große Solidaritätsaktion der Schulen Fahrt auf. Das Motto der Solidaritätsaktion „Kinder helfen Kindern“ wird in die Tat umgesetzt. Das schreibt die Schule in einer Mitteilung. Ende Februar wurden in den 27 Klassen der beiden Schulen, Grund- und Gemeinschaftsschulen, Sammelbüchsen aufgestellt, deren Fassungsvermögen sich alsbald als deutlich unterdimensioniert erwies. In Eimern wurde von Kindern, die nicht nur ihre eigenen Sparbüchsen plünderten, sondern auch Eltern, Großeltern und Verwandte ansprachen, jetzt zusammengebracht, was anders nicht zu fassen war.