Erpresser hinter Gitter gebracht : Polizei gehen ein paar dicke Fische ins Netz

Kreis Neunkirchen Erfolge für Neunkircher Ermittler. Die registrierten Straftaten im Kreis sind im Vergleich zum Vorjahr von 7798 auf 8055 gestiegen.

Schaut man auf die sieben Städte und Gemeinden des Landkreises, fallen mehrere Ausreißer nach oben und unten auf. Erfreulich ist die Entwicklung in Spiesen-Elversberg, wo gut sechs Prozent weniger Straftaten gemeldet wurden, nämlich 543 statt 578. Sogar 8,2 Prozent weniger Straftaten gab es in Eppelborn, wo die Zahl von 538 auf 494 gesunken ist. Eine Serie von Wohnungseinbrüchen hatte im Jahr 2018 für den auffälligen Anstieg gesorgt. Relativ gering ist der Anstieg in Ottweiler (von 511 auf 529), in Illingen (um 559 auf 605) und in der Stadt Neunkirchen (von 4597 auf 4636). Hier liegt die Aufklärungsquote übrigens bei fast 60 Prozent. In Schiffweiler gab es Ende 2019/Anfang 2020 eine Einbruchserie, unter anderem in einen Tabakladen, den Polizeiposten und das Rathaus. Ein 38-jähriger Täter ist im Januar festgenommen und inzwischen rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Insgesamt stiegen die Fallzahlen in Schiffweiler von 714 auf 765 (plus 7,14 Prozent). In die Höhe geschossen sind die Fallzahlen in Merchweiler mit einer Zunahme um fast 24 Prozent von 391 auf 483 Fälle. „Querbeet“ sind hier nach Angaben von Anja Leinenbach die Delikte gemeldet worden: Von Körperverletzungen über Wohnungseinbrüche (23) bis zu einer Diebstahlserie an und aus dem Kraftfahrzeug. Zudem gab es über 20 Widerstandshandlungen gegen die Polizei.