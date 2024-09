Kriminaltango - Festival in Neunkirchen Neunkirchen bittet zum „Kriminaltango“

Bevor Ani in die Lesung einstieg und auf Augenhöhe die erste Begegnung der beiden und Szenen in der Kneipe „Blaues Eck“ schilderte, hieß Festivalleiterin Edda Petri die Gäste willkommen. Sie habe viel über Leerstandsnutzung gelernt in den letzten Monaten, „kompliziert“ erscheint da fast noch untertrieben. Allein die Brandschutzauflagen könnten einen in den Wahnsinn treiben. Dazu gesellte sich viel „unerwünschtes Wasser“ etwa in Form von Rohrbrüchen oder brackig stinkendem Teppichboden nach dem Hochwasser, so dass man sich vom Erdgeschoss verabschieden und eine Etage höher ziehen musste. Die erwies sich – glücklicher Weise – als überraschend gemütlich, warm und völlig frei von Geruchsbelästigung.