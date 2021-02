Tiertafel : Doch keine Tiertafel in Merchweiler

Doch keine Tiertafel in Merchweiler

Kreis Neunkirchen Tierfutterhilfe Saarland sucht weiter nach geeigneten Räumlichkeiten im Landkreis Neunkirchen.

„Wir mussten die für 1. März angekündigte Eröffnung der Tiertafel in Merchweiler absagen, weil sich herausgestellt hat, dass die Räumlichkeiten dort letztendlich doch nicht unseren Vorstellungen und Bedürfnissen entsprechen“, begründet Hans Jörg Hene, Vorsitzender der Tierfutterhilfe Saarland, seine Entscheidung, dort nun doch keine Tafel für Tiere zu eröffnen (wir berichteten). An der Absicht, eine Tiertafel in Neunkirchen zu eröffnen, habe sich nichts geändert. Man sei weiter auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.