Feuerwehr Neunkirchen : Milz folgt Enderlein an der Wehrspitze

Neunkirchen Neue Führung bei der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen beim Löschbezirk Wiebelskirchen. OB Aumann dankt für ehrenamtlichen Einsatz

Oberbürgermeister Jörg Aumann ernannte Christian Milz zum neuen Wehrführer, wie es in der Pressemitteilung der Stadt Neunkirchen weiter heißt. Als erster Stellvertreter wurde der bisherige Amtsinhaber Tobias Hans in seinem Amt bestätigt. Zum zweiten stellvertretenden Wehrführer wurde Kevin Kolmen ernannt. Den bisherigen Wehrführer Stefan Enderlein verabschiedete Aumann aus dem Amt und bedankte sich bei ihm besonders für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch der bisherige Löschbezirksführer des Löschbezirks Wiebelskirchen, Matthias John, wurde verabschiedet. Dessen bisherigen Stellvertreter Rosario Calla ernannte Aumann zum neuen Löschbezirksführer Wiebelskirchens. Neuer stellvertretender Löschbezirksführer in Wiebelskirchen ist Gerhard Zimmer.

Der Oberbürgermeister nutzte den Anlass, um den Neunkircher Feuerwehrleuten persönlich für ihren ehrenamtlichen Einsatz im vergangenen Jahr zu danken, wie es weiter heißt. Dieses hatte mit mehreren großen Einsätzen zwischen Weihnachten und Neujahr geendet. „Wir sind bestürzt, dass ein Mensch bei dem verheerenden Brand in der Nacht zum 29. Dezember ums Leben gekommen ist und weitere Personen verletzt wurden. Solche Einsätze sind für die Feuerwehr besonders fordernd. Ich möchte mich bei allen Feuerwehrleuten für ihre ehrenamtliche Arbeit in unserer Stadt zu bedanken! Die Feuerwehr ist immer bereit, Hilfe zu leisten – an jedem Tag des Jahres. Dabei riskieren diese mutigen Menschen oft auch ihr eigenes Leben: Das verdient Respekt“, so Oberbürgermeister Jörg Aumann.