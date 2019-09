Gutes Essen : Ernährungskurs der Knappschaft in Neunkirchen

Neunkirchen Am Dienstag, 24. September, startet um 18 Uhr der Ernährungskurs „Du bist, was du isst“ in den Schulungsräumen des Forum Sanitatis in Ottweiler. An acht Abenden erfahren die Teilnehmer aus ärztlicher Sicht, wie eine dauerhafte Ernährungsumstellung zur Gewichtsabnahme und die Reduktion des Risikos für Diabetes und Hypertonie gelingt.

Die Kosten werden von der Knappschaft komplett und von allen anderen Kassen zu einem hohen Anteil übernommen.