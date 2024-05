Frisches Obst und Gemüse Das ist das Ernährungskonzept der Kita Steinberg: Aus dem Gemüsegarten auf den Tisch

„Hauptsach‘ gudd gess“ ist das klassische saarländische Lebensmotto. In der Evangelischen Kindertagesstätte in Ottweiler-Steinbach wird dieses Motto nicht nur mit Leben gefüllt, sondern auch alles, was damit zusammengehängt, den Kindern nahegebracht. Für ihr Ernährungskonzept war die Kita mit dem Saarländischen Ernährungspreis 2022 von Umweltministerium und IKK ausgezeichnet worden. Nun machte sich Ministerin Petra Berg mit ihrem Team ein Bild von der Arbeit vor Ort.