Erlesen Literatur-Festival Erlesenes im Kreis Neunkirchen

Das Literaturfestival Erlesen! Saarland steigt wieder vom 5. bis 17. Mai. Mit dabei ist auch wieder die Buchhandlung König in Neunkirchen mit einigen Veranstaltungen. Im Rahmen der Literaturtage werden Bücher und Autoren für ein breites Publikum sichtbar. Gerade in von Krisen durchzogenen Zeiten ist es wichtig, Produkten und Stimmen der Meinungsfreiheit eine Bühne zu bieten. Buchhandlungen und Verlage sind Orte der Meinungsfreiheit und ermöglichen es Literaturbegeisterten, die Vielfalt unterschiedlicher Sichtweisen während des Literaturfestivals zu erleben, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter.