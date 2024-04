Auftakt „Erlesen“ in Neunkirchen „Die Kuh ist weise, folge ihr“

Man kennt es aus dem Yogakurs: Zum Ende der Stunde verabschiedet sich der Lehrer mit gefalteten Händen, einer Verbeugung und einem „Namasté“. Diesen Gruß wählte auch Buchhändlerin Anke Birk, um Bestsellerautor Daniel Speck im Namen des „Erlesen“-Orgateams in der Stummschen Reithalle gebührend willkommen zu heißen. Der Bezug zu fernöstlicher Philosophie und Kultur lag förmlich im Auge des Betrachters: Eingebettet in die Farbe des Hinduismus, prangte das auf eine große Leinwand projizierte Buchcover des vierten Speck-Romans „Yoga Town“ in sattem Orange über der Bühne.