Kinderbetreuung in Eppelborn : Ferienzeiten besser abstimmen

In der Gemeinde gibt es derzeit 399 genehmigte Plätze, davon 210 ganztags, 105 Krippenplätze. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Eppelborn So sieht das Angebot für Krippen- und Kindergartenplätze in der Gemeinde Eppelborn aus.

Sechs Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder gibt es in der Gemeinde Eppelborn. Die Kita Wirbelwind in Bubach-Calmesweiler, die Kita Pusteblume in Dirmingen und die Kindertagesstätte in Hierscheid sind in Trägerschaft der Gemeinde. Katholisch sind das Kinderhaus St. Josef in Eppelborn, der Kindergarten St. Maria Himmelfahrt in Humes sowie der Kindergarten St. Konrad in Wiesbach. Insgesamt sind derzeit 399 genehmigte Plätze in Eppelborn vorhanden, davon 210 ganztags und 105 Krippenplätze.

Bei der Versorgungsquote im Krippenbereich liegt die Gemeinde Eppelborn mit 30,3 Prozent (Stand Februar 2019) zwar über der Landkreisquote von 23,7 Prozent, ausreichend ist das Angebot jedoch nicht. Bürgermeister Andreas Feld (CDU), seit Anfang Oktober neu im Amt, sieht dies mit Bedauern. „Leider gibt es auch in der Gemeinde Eppelborn nicht genügend Kindergarten- und Krippenplätze. Die Gewährleistung einer ausreichenden Anzahl an Betreuungsplätzen für die Eltern in unserer Gemeinde liegt mir besonders am Herzen.“

Es wird sich auch etwas tun in nächster Zeit. Der katholische Kindergarten in Wiesbach wird einen Ersatzneubau erhalten. Die Planungen hierfür sind nach Angaben der Gemeindeverwaltung abgeschlossen, die Umsetzung stehe kurz bevor. Eine Kapazitätserweiterung sei hier zwar nicht geplant, aber eine Verbesserung der Betreuung an sich. Das Gebäude, in dem die Kinder bislang untergebracht sind, stammt aus dem Jahr 1961 und weist einen erheblichen Sanierungsstau auf. Genehmigt sind in Wiesbach aktuell 75 Plätze in vier Gruppen, davon 40 ganztags und elf Krippenplätze.

Im katholischen Kindergarten in Humes wird eine Krippengruppe neu geschaffen, hier gibt es bisher nur zwei Kindergartengruppen mit 50 genehmigten Plätzen. Der Gemeinderat hat die entsprechenden Beschlüsse bereits gefasst, heißt es aus dem Eppelborner Rathaus.