Mit kleinem Stopp am ehemaligen NATO-Munitionsdepot Winterwanderung durch den Kaselwald

Eine Wanderung im Winter hat ihren besonderen Reiz. Vorausgesetzt, es herrscht Hochdruckwetter mit blauem Himmel und frostigen Temperaturen. Die Wege sind nicht matschig und gut begehbar. Der Himmel ist betörend blau. Die Januarsonne wärmt schon ein bisschen und vor allem: Die Fernsicht ist wunderbar. Wir haben uns für den Kaselwald-Weg in Dirmingen entschieden, wohlwissend, dass Beginn und Ende durch den Ort, also auf geteerten oder gepflasterten Wegen führen. Dafür ist die Länge sehr charmant. Die rund 6,7 Kilometer sind in eineinhalb Stunden gut zu bewältigen, für ein Picknick auf einer der Bänke an den Aussichtspunkten ist es dann doch zu kalt.