Awo-Wintercafé : Helfer fürs Wintercafé in Dirmingen gesucht

Das evangelische Gemeindehaus Dirmingen Foto: Frank Klein

Dirmingen Die Vorbesprechung für Interessierte, die im Wintercafé mitmachen wollen, ist am Mittwoch, 12. Januar, im evangelischen Gemeindehaus.

Seit November des vergangenen Jahres wird vielerorts das Projekt „Winter-Aktion Saar“ mit dem Slogan „Das Saarland rückt zusammen“ als breit aufgestellte Mitmachaktion durchgeführt. Die Hilfsangebote reichen von Arbeitssuche über die Finanzierung von Mehrkosten, Förderung von kleinen Hilfseinrichtungen bis hin zur Einrichtung einer Kinderkleiderkammer, der Unterstützung der Tafeln oder den Einrichtungen von „Wintercafés” oder Wärmestuben.

Auch in puncto Beratung oder Spendenaktionen wird so einiges angeboten. Der Winter 2023 stellt auch die Dörfer vor große Herausforderungen. Die Preise für Energie und auch für Lebensmittel steigen stetig. Leider trifft es allzu oft die Ärmsten in unserer Gesellschaft.

„Natürlich haben wir uns auch in Dirmingen gefragt, ob wir auf die aktuellen Probleme in unserem Land eine Antwort finden“, schreibt Ortsvorsteher Frank Klein in einer Mitteilung. „Dabei können wir uns erneut auf unsere gut funktionierende Dorfgemeinschaft verlassen. Die Idee einer Einrichtung eines Wintercafés in Dirmingen fand sofort großen Anklang. Aus vielen Vereinen, Organisationen und unseren beiden Kirchengemeinden wurde Bereitschaft signalisiert, das Projekt ‘Derminga Wintercafé’ aktiv zu unterstützen. Dabei geht es in Dirmingen nicht nur um die sogenannten sozialen Härtefälle, sondern auch um die Stärkung der eigenen Dorfgemeinschaft.“ Zum „Derminga Wintercafé“ sei jeder, der mitmachen will, willkommen.

Dabei wird insbesondre auch an diejenigen gedacht, die vielleicht nicht so gerne allein sind und einfach nur den menschlichen Kontakt suchen. „Mit dem Dirminger Wintercafé möchten wir unseren sozialen Aufgaben gerecht werden. Dabei steht die Hilfe für sozial schwache Menschen ebenso im Vordergrund wie zum Beispiel die Stärkung unserer Dorfgemeinschaft“, so Klein weiter.

Über das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit sollte allen bedürftigen Personen eine Anlaufstelle in ihrer Nähe angeboten werden. Das Wintercafé in Dirmingen gehört nun zu diesen Anlaufstellen. Im Wintercafé, das zunächst nur einmal im Monat geöffnet hat, wird es kostenlos etwas zu essen und zu trinken geben.

Außerdem wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, sich aufzuwärmen und eine angenehme Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Oftmals fehlt es den Menschen nicht nur an finanzieller Unterstützung, sondern auch an menschlicher Nähe.

„Einfach einmal zusammensitzen sprooche, singen, trinken oder lachen kann Wunder bewirken. Genau diese Maßnahmen dienen im Allgemeinen auch der Dorfgemeinschaft. Von daher gilt die Einladung allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Heimatortes und der Umgebung“, heißt es weiter. Vielleicht öffnen sich in dem „Wintercafé” neue Türen, von denen am Ende alle profitieren.

Die Evangelische Kirchengemeinde Dirmingen hat sich dankenswerterweise dazu bereit erklärt, ihr Gemeindehaus für dieses Wintercafé zur Verfügung zu stellen. Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen oder Gremien, die sich gerne aktiv beteiligen möchten, werden gebeten, Ortsvorsteher Frank Klein zu kontaktieren. Bisher haben sich schon einige Helferinnen und Helfer bereit erklärt das „Derminga Wintercafé“ aktiv zu unterstützen.

„Die Hilfsbereitschaft ist groß, und wir Dirminger können zurecht stolz auf unsere gelebte Solidarität sein“, heißt es weiter. Gemäß dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ habe man jedoch niemals genug helfende Hände: „Wenn wir alle anpacken, wird es für niemanden zu viel.“ Das Wintercafé im evangelischen Gemeindehaus Dirmingen wird zunächst an folgenden Terminen geöffnet sein: 21. Januar, 25. Februar, 11. März.

Während am ersten Öffnungstag, 21. Januar, Kaffee, Kuchen, Schnittchen und kühle Getränke gereicht werden, soll an den beiden anderen Öffnungsterminen im Februar und März eine warme Speise angeboten werden. Das ganze kostenlos, wobei Spenden für die Unterstützung dieser „Winter-Aktion“ gerne angenommen werden.