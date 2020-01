Eppelborn Die Wildtier-Auffangstation in Eppelborn kümmert sich um die nachtaktiven Tiere. Gartenbesitzer können viel für sie tun.

Die Wildtier-Auffangstation Eppelborn (WTA) betreut viele der nachtaktiven Tiere. Sabine Schorr, Pressesprecherin im Umweltministerium in Saarbrücken: „Über die Hälfte der in der WTA aufgenommenen Tiere sind Igel.“ Im Jahr 2018 waren es demnach 333 Igel gewesen, 2019 wurden über 350 in Eppelborn behandelt. Über 50 Prozent der betreuten Igel kommen als Jungtiere in die WTA, erläutert Schorr, „sei es, weil sie ohne Mutter aufgefunden wurden oder Verletzungen aufweisen“. Die Experten behandeln dort abgemagerte oder dehydrierte Tiere mit Wärme, Infusionen, Medikamenten, immer mit dem Ziel, die Tiere so rasch wie möglich wieder auszuwildern.