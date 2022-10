Fußball-Oberliga : Wiltz bewahrt Wiesbach vor Niederlage

Steven Simon vom FC Hertha Wiesbach (vorne, gelb) versucht sich im Oberliga-Saarderby aus dem Klammergriff von Auersmachers Maurice Straub zu befreien. Die Partie endete 1:1. Foto: Mohr/SaarSport News

Wiesbach/Elversberg Fußball-Oberligist FC Hertha Wiesbach hat am Freitag durch ein Tor in der Nachspielzeit noch einen Punkt ergattert. Nico Wiltz traf im Derby beim SV Auersmacher in letzter Sekunde zum 1:1. Die SV Elversberg II verlor am Samstag bei Spitzenreiter FK Pirmasens.