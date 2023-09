Volleyball Doppelte Pokal-Chance für TV Wiesbach

Die Vorfreude ist groß: An diesem Sonntag, 24. September, stehen beide Oberliga-Mannschaften des TV Wiesbach im Finale des Volleyball-Saarlandpokals. Gespielt wird in der Deutschherrenhalle in Beckingen. Zunächst sind um 14 Uhr die Männer an der Reihe. Sie fordern Regionalliga-Aufsteiger TV Walpershofen heraus. Und um 16.30 Uhr folgt das Frauen-Finale, in dem Zweitligist SSC Freisen gegen die Wiesbacherinnen der Favorit ist.