Ortsrat : Wiesbach soll Wartehäuschen bekommen

Wartehäuschen sind bei schlechtem Wetter ein Segen. Auch in Wiesbach soll eines kommen. Das Foto zeigt eines in Quierschied. Foto: BeckerBredel

Wiesbach Kurzfristiger Antrag der SPD fand im Ortsrat einhellige Zustimmung.

Die Mitglieder des Ortsrates, die im Schankraum der Wiesbachhalle tagten, beschlossen vor Eintritt in die Tagesordnung einstimmig, dass ein weiterer Tagesordnungspunkt aufgenommen wird. Hierbei ging es um einen Antrag der SPD-Fraktion wegen der Aufstellung eines Wartehäuschens mit Sitzbank an der Bushaltestellte am Standort Ecke Hauptstraße/Grubenstraße. Bei der späteren Beratung stimmten die Mitglieder des Ortsrates dem Vorhaben einstimmig zu. Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob die Aufstellung realisiert werden kann, gegebenenfalls auch weitere Warthäuschen an anderen Standorten. Was den kurzfristig vorgelegten Antrag betrifft, wünschten die Vertreter der CDU-Fraktion zukünftig eine rechtzeitige Vorlage, damit sie sich mit dem Thema im Vorfeld intensiv beschäftigen können.