Fußball-Saarlandliga Der Mann von der Bank schlägt wieder zu

Wiesbach · Der FC Hertha Wiesbach hat seinen ersten Heimsieg in der neuen Saison in der Fußball-Saarlandliga gefeiert. Die Hertha bezwang am Freitag im Duell zweier Oberliga-Absteiger die SV Elversberg II mit 4:2 Dem eingewechselten Sören Maas gelang das vorentscheidende 3:2.

28.08.2023, 13:21 Uhr

Der Elversberger Luca Weis (links) versucht Wiesbachs Niklas Schiller vom Ball zu trennen. Foto: Mervan Rostam/Sportfotografie Rostam

Von Philipp Semmler

Eine System-Umstellung und ein treffsicherer „Joker“ haben dem FC Hertha Wiesbach am Freitag den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Fußball-Saarlandliga beschert. Die Hertha setzte sich im Kreis-Derby vor rund 250 Zuschauern gegen die SV Elversberg II mit 4:2 (2:2) durch.