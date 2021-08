Wiesbachs Nico Wiltz (am Ball) erwehrt sich des Angriffs von Völklingens Julian Kern. Wiltz schoss die Hertha im heimischen Stadion am Wallenborn kurz vor der Halbzeit mit 2:0 in Führung. Den ersten Treffer hatte er vorbereitet. Am Ende gewann Wiesbach mit 2:1 – und eroberte damit die Tabellenspitze. Foto: Mohr/FNS Foto: Steven Mohr/Jan Huebner/Steven Mohr