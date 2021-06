Warzone-Spieler „KayzahR“ aus Eppelborn : Wie ein Saarländer es geschafft hat, Zocken zu seinem Beruf zu machen

Foto: Christopher König 6 Bilder „KayzahR“ aus Eppelborn ist einer der besten „Warzone“-Spieler Deutschlands

Eppelborn „KayzahR“ ist einer der besten „Warzone“-Spieler Deutschlands. Im echten Leben heißt er Christopher König und kommt aus Eppelborn. Im SZ-Gespräch spricht er über die Anfänge seiner Karriere und darüber, wie er es geschafft hat, vom Zocken leben zu können.

150 Soldaten springen über der fiktiven Stadt Verdansk ab und stürzen sich, nur mit einer Pistole bewaffnet, ins Gefecht. Alle versuchen, möglichst viele Abschüsse zu sammeln und das Chaos auf dem Spielfeld zu überleben. Die riesige Karte schrumpft zu einer kleinen Zone zusammen und am Schluss kann nur einer die „Warzone“ überleben. Das ist meistens „KayzahR“. Der 24-jährige Saarländer heißt im echten Leben Christopher König und ist einer der besten „Warzone“-Spieler Deutschlands. „Das ist für mich purer Nervenkitzel, und Gewinnen ist immer noch ein echtes Erfolgserlebnis“, sagt König. Beim Gewinnen kann man ihm in Livestreams auf der Plattform Twitch zuschauen. Damit verdient er sogar seinen Lebensunterhalt, denn Tausende schalten Tag für Tag ein, um dem begnadeten Gamer beim Rennen und Schießen zuzuschauen. König streamt bereits seit 2018 Videospiele im Internet. „Am Anfang hatte ich nur zwei bis drei Zuschauer“ erinnert sich König, doch das änderte sich schlagartig mit „Warzone“.

„Warzone“ ist ein Battle Royale-Videospiel und gehört zu der Egoshooter-Reihe „Call of Duty“. Es wurde am 10. März 2020 für PC und Konsolen veröffentlicht und ist kostenlos spielbar. Mitten im ersten Corona-Lockdown wurde Warzone über Nacht zu einem riesigen Erfolg. Allein in den ersten zwei Monaten wurde das Spiel weltweit 60 Millionen Mal heruntergeladen, wie der Spieleherausgeber Activision mitteilt.

Kurz erklärt „Call of Duty Warzone“ „Warzone“ ist ein kostenloses Battle Royale-Videospiel. Es ist Teil der „Call of Duty“-Reihe des Herausgebers Activision, in der bis heute fast 20 Spiele erschienen sind, die sich zusammen über 400 Millionen Mal verkauft haben. Mit „Warzone“ versucht Activision sich auf dem „Spiele als Service“-Markt zu etablieren, indem es nicht um verkaufte Einheiten, sondern um aktive Spieler geht. Wie das geht, hat Herausgeber Epic Games mit dem Comic-Shooter „Fortnite“ im Jahr 2017 vorgemacht.

Christopher König war direkt von Anfang an dabei und ließ seine Zuschauer am Spiel teilhaben. Zu diesem Zeitpunkt studierte König noch Wirtschaft und Recht an der Universität des Saarlandes, doch die anstehenden Klausuren setzte er aus, um sich voll auf „Warzone“ zu konzentrieren. „Das Streaming lief immer besser und dann habe ich meine Prioritäten anders gesetzt“, erklärt der 24-Jährige. Anfangs streamt KayzahR auf Twitch jeden Tag acht Stunden lang. Seine hohe Präsenz zahlt sich aus, denn neben immer mehr Zuschauern werden auch andere größere Streamer auf ihn aufmerksam und wollen mit dem „Warzone“-Wunderkind zusammen spielen. KayzahR wächst weiter und heute schauen ihm regelmäßig bis zu 25 000 Menschen live beim Zocken zu. „Die Zahlen sind absolut verrückt“, sagt König, und „ich kann sehr gut davon leben“. Die Streams sind zwar gratis, aber seine Zuschauer können kostenpflichtige Abonnements abschließen, um ihn zu unterstützen. Außerdem beteiligt ihn die Plattform an den Werbeeinnahmen. Twitch ist Königs Haupteinnahmequelle, aber seine Videos werden auch auf Youtube geklickt und große Firmen haben ihn als Werbepartner engagiert. Es läuft inzwischen so gut, dass er unter der Woche nur noch vier bis sechs Stunden am Tag live ist. „Es ist ein Privileg, nicht so viel streamen zu müssen und trotzdem relevant zu bleiben“, sagt König. Er resümiert: „Es ist ein schöner Beruf, ich zocke ja auch schon mein ganzes Leben.“

Christopher König ist im saarländischen Eppelborn aufgewachsen und wohnt noch im Dachgeschoss bei seinen Eltern. Er hat früh angefangen, Videospiele zu spielen. „2008 habe ich dann gemerkt, dass Egoshooter meine Lieblingsspiele sind“, erzählt König. Doch „Call of Duty“-Spiele sind in Deutschland erst ab 18 Jahren freigegeben, was den damals 12-Jährigen vor ein Beschaffungsproblem stellt. „Für meine Eltern gingen Spiele ab 18 gar nicht.“ In Belgien erlaubt der Jugendschutz die Spiele jedoch schon ab 16 Jahren und der junge Gamer sah seine Gelegenheit gekommen. „Ich habe sie im Urlaub so lange bequatscht, bis ich mir das Spiel kaufen durfte“, erinnert sich König. Fortan spielt er so oft es geht Egoshooter. Zusammen mit seinen Freunden, aber auch alleine, wenn die anderen lieber in die Disco gehen. Es ist diese langjährige Erfahrung, die KayzahR heute so viele Abschüsse und Siege einbringt, wie kaum einem Spieler. Doch nicht nur das: „Ich habe ein gewisses Talent, dass mir in die Wiege gelegt wurde“, meint König, fügt aber lachend hinzu, dass das nicht von seinen Eltern komme. Für die ist „Warzone“ nur „Rumballern auf dem Fernseher“, weiß er.

Sein Talent hat Christopher König schon oft auf Turnieren unter Beweis gestellt. Früher waren diese noch unprofessionell und es ging um wenig Geld, heute finden sie live vor Publikum statt und es geht um fünfstellige Beträge. Sein größter Erfolg war der Sieg beim internationalen „75k Twitch Rivals“ Turnier. In Deutschland dominiert KayzahR die Wettbewerbe als Rekordmeister. „Mit meinem Team haben wir bisher fast alle deutsche Turniere gewonnen“, meint König abgeklärt. Insgesamt konnte er schon 30 000 Euro Preisgeld abräumen. Ihm geht es jedoch nicht darum, noch viel besser zu werden: „Ich sehe mich eher als Content Creator“, sagt König.

KayzahR gefällt seine Rolle als Streamer und Influencer im Internet. Besonders auf Twitch, wo er sich einen festen Zuschauerstamm aufgebaut hat. „Das Wort Freunde ist schwierig zu verwenden“, sagt König, aber die Zuschauer seien seine „Community“. Die meisten schauen ihm auch zu, wenn er mal schlechte Laune hat oder ein paar Runden verliert. Deshalb teilt er mit seinen Zuschauern auch persönliche Dinge aus seinem Leben oder streamt zusammen mit seiner Freundin, die auch „Warzone“ spielt. Dafür bekommt König viele positive Nachrichten und kleinere Geldbeträge gespendet. Manche Fans greifen aber auch tiefer in die Tasche. „Ein Zuschauer hat in einem Monat 3500 Euro in mich investiert. Ich hab mich mehrmals bedankt, hatte aber wegen der großen Summe ein mulmiges Gefühl dabei“, sagt König. Seine treuesten Fans sind aber wohl die Moderatoren, „Mods“ genannt, die den Livestream-Chat von unerwünschten Nachrichten sauber halten. „Das sind die kleinen Helfer, die alles am Laufen halten“, sagt König. „Die machen das ehrenamtlich und dafür gönne ich den auch mal was“, erklärt der Eppelborner.