IVE : Kurz vor Weihnachten wird es noch einmal richtig festlich

Eppelborn Auch in diesem Jahr wird der Instrumentalverein Eppelborn mit seinem Dirigenten Jürgen Balzer seinen Gästen ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert präsentieren. Im festlich geschmückten Big Eppel liegt am 22. Dezember ab 18 Uhr der Schwerpunkt auf bekannten Weihnachtsmelodien.

Dazu werden die Konzertgäste Filmmusiken hören, etwa aus der dramatischen Fantasie-Serie „Game of Thrones“ oder dem Disney-Film „Die Eisprinzessin“. Die größten Hits von Elton John werden in einem symphonischen Arrangement präsentiert und auch John Miles größter Hit „Music“ wird von Axel Schweizer interpretiert. Eine weitere Facette seines Könnens zeigt der Instrumentalverein mit der „Nussknacker-Suite“, mit der Piotr Tschaikowski ein unsterbliches Stück Ballettmusik gelungen ist. Der Eintritt beträgt neun Euro im Vorverkauf, ermäßigt sechs Euro, an der Abendkasse zehn Euro, ermäßigt sieben Euro. Einlass ist um 17 Uhr.