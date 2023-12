Ausverkauftes Konzert im Big Eppel Der Neue führt einfühlsam seine Jungmusiker

Zum Weihnachtskonzert hatte der Instrumentalverein Eppelborn am Sonntag in den Big Eppel geladen. Das Konzert war ausverkauft. Man konnte Sebastian Marx, 1. Vorsitzender des Instrumentalvereins, seine Freude darüber anmerken, als er seine kurze Begrüßungsrede hielt. Das Weihnachtskonzert, so Marx, bilde den Abschluss des Veranstaltungsjahres, das vom 120-jährigen Jubiläum des Vereins geprägt gewesen sei.