Neuer Bank-Vorstand : Generationswechsel bei der Levo-Bank

Eppelborn Kirsten Meeß rückt an die Stelle von Andreas Bastuck, der in den Ruhestand tritt.

(eng) Zu einer lebendigen, funktionierenden und den Menschen sich verpflichtet fühlenden Gemeinde gehören Geschäfte, Kultureinrichtungen, Sportanlagen, gesundheitliche Versorgung, aber auch Banken gehören zu diesen Angeboten. In Wiesbach ist das alles noch vorhanden, auch eine Bank gibt es noch: die Levo-Bank (die Sparkasse Neunkirchen hat vor kurzem ihre Geschäftsstelle geschossen). Nun gibt es in der dort Neuigkeiten zu vermelden, ein Generationswechsel. Der Aufsichtsrat mit Alois Decker an der Spitze hat Kirsten Meeß in den Vorstand berufen. Der 42 Jahre alte Jurist rückt an die Stelle von Andreas Bastuck (62), der in den Ruhestand tritt.