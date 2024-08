Eine Person enthielt sich der Stimme. Bei der Wahl zum stellvertretenden Ortsvorsteher standen drei Kandidaten (Frank Uwe Ruby, SPD, Markus Schweitzer, CDU, und Björn Metz, AfD) zur Auswahl. Ruby (SPD) erhielt sechs Stimmen, Schweitzer (CDU) vier Stimmen und Metz (AfD) eine Stimme. Bürgermeister Andreas Feld leitete die beiden Wahlvorgänge mit Unterstützung der Wahlhelfer Klaus Diener, Karl Norbert Ewald Schmitt und Carolin Risch. Feld verpflichtete vor den Wahlen per Handschlag die einzelnen Ortsratsmitglieder und verlas zuvor die Verpflichtungserklärung, die jeder unterschreiben musste. Er würdigte die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Mandatsträger zum Wohle des Ortes, die „Wiesbach weiter nach vorne bringen. Es stehen viele Aufgaben an, die umgesetzt werden müssen“, so der Verwaltungschef, der seine Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten anbot. Der wiedergewählte Ortsvorsteher Stefan Löw, der auch gleichzeitig für die SPD im Landtag tätig ist, wirkte sichtlich gerührt nach seinem Wahlsieg. Er sagte: „Es ist mir eine Ehre, die Arbeit als Ortsvorsteher in den nächsten fünf Jahren weiterzuführen. Wiesbach ist meine Leidenschaft. Ich werde meine zukünftige Arbeit mit Kraft, Mut und Leidenschaft zum Wohle der Wiesbacher Bürgerinnen und Bürger ausführen.“ Löw betonte, dass er parteiübergreifenden mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten wolle. Dem neu gewählten Gremium gab er schon mal Hausaufgaben mit auf den Weg. Dabei nannte er zahlreiche Projekte, wie Hochwasservorsorge, Stärkung des Schulstandortes Wiesbach, Blühstreifen an Straßenrändern, Weiterentwicklung der Radwege in und um Wiesbach, Paketstation für Wiesbach, Sanierung Radweg nach Eiweiler, E-Ladestation auf dem Outreauplatz, Ausweitung des Naturschutzgebietes Krekelbach, Multifunktionssportfeld, Verkehrskonzept Wiesbach Ortsmitte, Erschließung eines Neubaugebietes, Weiterentwicklung der Naherholung Wallenborn als „Perle für unsere Gemeinde“, um nur einige zu nennen, die auf der Agenda stehen.