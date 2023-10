Wackenberger Hof Was ein Bauernhof in Wiesbach mit den alten Marktgärtnern von Paris gemeinsam hat

Hier ist es einfach schön. Der Hof, die Umgebung, die Stimmung. Es herrscht ein gutes Karma auf dem Wackenberger Hof in Wiesbach. Der Hof von Familie Dörr ist einer von 49 Bioland-Höfen im Saarland. Seit nunmehr neun Jahren schon. Die Anbindung ist gut, die Kunden des Direktvermarkters kommen deshalb nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus dem Stadtverband Saarbrücken und von noch weiter. Gemüse, Kartoffeln, Eier und auch Fleisch gibt es hier. Wer aus Illingen, Uchtelfangen Richtung Wiesbach fährt, der kommt unweigerlich am Verkaufsbüdchen des Hofes vorbei. 24 Stunden kann man hier frischen Salat, frisches Gemüse, Eier, Wurst und nach den Schlachttagen auch Fleisch erstehen. Beim SZ-Besuch ist unübersehbar Herbst: Kistenweise Zier- und Ess-Kürbisse warten auf Käufer. Ebenso wie Kartoffeln in verschiedenen Sorten und Gebinden. Der Laden läuft. Bezahlt wird eigenständig in einen Kassenautomaten. Das heißt für Betriebsleiter Matthias Dörr: Täglich ist Kassensturz. Die Zahl der Zechpreller hält sich generell in Grenzen, etwas zwei Prozent bedienen sich, ohne Geld da zu lassen.