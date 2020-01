Volleyball School Cup in Wiesbach : Nachwuchs für Volleyball begeistern

Wiesbach Der Talentstützpunkt des TV Wiesbach in Kooperation mit dem Saarländischen Volleyballverband und der IKK Südwest richtet am Dienstag, 11. Februar, ab 9.30 Uhr in der Wiesbachhalle den zweiten „IKK Volley School Cup“ aus.

