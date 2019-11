Volleyball : Volleyball: Chance zur Wende für Wiesbach

ROHRBACH/LIMBACH In der Volleyball-Oberliga der Frauen und Männer gab es für die vier Mannschaften aus dem Kreis unterschiedliche Erlebnisse. Die Frauen des TV Rohrbach mussten am Sonntag beim Tabellensechsten ASV Landau ran und konnten sich mit 3:1 Sätzen (25:19, 25:22, 21:25, 25:16) durchsetzen.

Für den Tabellenvierten geht es am nächsten Sonntag um 16 Uhr in der Sporthalle des St. Ingberter Leibniz-Gymnasiums mit dem Heimspiel gegen die auf Rang zwei postierten ProWIN Volleys TV Holz II weiter. Dagegen unterlag das Schlusslicht TV Kirkel beim Tabellenachten TV Oberbieber mit 1:3. Bei den Männern befindet sich der Tabellenfünfte TV Limbach weiterhin auf dem Weg nach oben.

Der aktuell auf Rang sieben platzierte TV Wiesbach war mit drei Siegen in die neue Saison gestartet, ehe zuletzt drei Niederlagen in Serie folgten. Am Samstag gab es gegen den Spitzenreiter TGM Mainz-Gonsenheim II ein 0:3 (28:30, 15:25, 19:25). Die Chance auf die sportliche Wende gibt es am nächsten Samstag um 19 Uhr beim Neunten TS Germersheim.