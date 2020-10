Heimatshoppen : Der sozusagen krönende Abschluss der Aktion

Natali Darlagianni, Saskia Schmidt, Marco Carlino, Klaus Häusler, Bürgermeister Andreas Feld, Margret Rupp und Hans Peter Hoffmann bei der Prämierung der Gewinner. Foto: Gemeinde Eppelborn

Eppelborn Viele Gewinner zum Abschluss der Aktion Heimatshoppen in Eppelborn.

Eigentlich hätten die Mädchen und Jungen aus dem Kinderhaus St. Josef in Eppelborn im Beisein der Gewerbetreibenden die Gewinner der zweiwöchigen Aktion Heimatshoppen ziehen sollen. Und auch die Preise für die 34 Kronen, die im Kinderhaus im Vorfeld entstanden waren, sollten die Sieger selbst in Empfang nehmen. Geplant war die Prämierung im Big Eppel, doch aufgrund der aktuellen Corona-Lage gingen für Eppelborns Bürgermeister Andreas Feld und Einrichtungsleiterin Margret Rupp die Gesundheit klar vor, wie es jetzt in einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt.

„Es ist schade, dass wir heute nicht in strahlende Kinderaugen schauen können. Doch ich bin sicher, die Preise kommen sehr gut bei den Kindern an“, erklärte Bürgermeister Feld. In einer internen Auswertung mit Andreas Feld, Wirtschaftsförderer Hans-Peter Hoffmann und Jugendpflegerin Kathrin Ring wurden die drei schönsten Exemplare ausgewählt. Dem Sponsor des Wettbewerbs, der levoBank, war es sehr wichtig, für alle Kinder einen Preis zu spenden. So erhielten Lina Grotzfeld, Leonard Grill und Estelle Petrick Sonderpreise für die drei schönsten Kronen. „Die Kinder und auch die Eltern waren alle mächtig stolz, dass alle Kronen einen Platz in einem der Schaufenster hatten und so von vielen Kundinnen und Kunden wahrgenommen wurden“, erklärte Rupp. Ein großes Lob gab es von Klaus Häusler, Wirtschaftsförderer im Landkreis Neunkirchen, für die guten Ideen, mit denen die Kundschaft im Rahmen der Aktion Heimatshoppen in die Geschäfte gelockt wurden. „Die Gemeinde Eppelborn ist spitze. Gerade auch das Kronenbasteln trägt das Thema Heimatshoppen in die Elternhäuser und fördert den Handel vor Ort“, erklärte er.

Das sind die Gewinner-Kronen. Foto: Gemeinde Eppelborn