Verkaufsoffener Sonntag in Eppelborn Bummeln mit Einkaufsfuchs Shoppi

Entgegen der Wettervorhersage schien am verkaufsoffenen Sonntag in Eppelborn die Sonne, was viele Bürgerinnen und Bürger zum Einkaufsbummel nutzten. In den Geschäften und auf dem Kirchplatz herrschte reger Betrieb. Dort waren einige Stände von privaten Anbietern aufgebaut, darunter auch Nadine Maatz mit ihrem Zelt, in dem es bunt zuging. Der Andrang der kleinen Besucher, die von ihr und Charmaine Scheffel hübsch geschminkt wurden, war groß. Mia Schleper, 6, aus Wiesbach nahm als eine der ersten auf dem Schminkstuhl Platz und erwartete mit Spannung das Ergebnis.