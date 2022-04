Verkaufsoffener Sonntag in Eppelborn : Mit Fuchs „Shoppy“ unterwegs in Eppelborn

Mit Fuchs „Shoppy“ unterwegs in Eppelborn

Verkaufsoffener Sonntag in Eppelborn

Eppelborn Gewerbetreibende luden zum Einkaufsbummel beim verkaufsoffenen Sonntag.

Zum Glück meinte es das Wetter doch gar nicht so schlecht mit den Initiatoren des traditionellen verkaufsoffenen Sonntags vor den Osterfeiertagen. Zwar wehte ein kalter Wind um die Nase, doch die Sonnenstrahlen lockten die Bürgerinnen und Bürger in die Ortsmitte von Eppelborn, wie die Gemeindeverwaltung schreibt. Das Gewerbe hatte sich fein rausgeputzt und erwartete die Kunden ab dem frühen Nachmittag mit frühlingshaften Looks und leckeren Köstlichkeiten.