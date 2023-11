Verkaufsoffener Sonntag Eppelborn „Man muss die Geschäfte in der Heimat unterstützen“

Ulla Herber-Meier war für dieses schlechte Wetter bestens gerüstet. „Man muss die Geschäfte in der Heimat unterstützen, egal bei welchem Wetter. Denn Geschäfte machen das Leben in einer Gemeinde mitunter attraktiv“, so ihr Credo. In den Geschäftsräumen von Michaela Coppola „Der Schuh“ konnte sie in aller Ruhe shoppen, während es draußen regnete.