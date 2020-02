Blaulicht : Verfolgungsfahrt durch Eppelborn

Foto: dpa/Friso Gentsch

Eppelborn Die Polizei hat in Eppelborn einen Mann gestellt, der erst mit Auto, dann zu Fuß flüchtete. Der Mann hatt sich am Montag (17. Februar) gegen 19.30 Uhr mit seinem Fiat Ducato in Eppelborn einer Polizeikontrolle entzogen, heißt es im Polizeibericht.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beamte der Bundespolizei waren zuvor in der Bahnhofstraße auf dieses Fahrzeug aufmerksam geworden. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen und fuhr stattdessen mit erhöhter Geschwindigkeit weiter. Die Fahrt ging durch die Prümburgstraße in die Straße Im Fröschengarten. Dabei wurden zwei Fußgänger gefährdet, die die Straße an der Gaststätte Stellwerk 13 überqueren wollten. Außerdem kam es zu einem Beinahezusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die Fahrt setzte sich über einen dortigen Waldweg fort. Dort ließ der Fahrer sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 30-jährigen Mann aus Eppelborn, der wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.