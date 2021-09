Auszeichnung für Eppelborner : Aktiv für Handwerk und Soziales

Eppelborn Metallbaumeister Martin Jakob hat Verdienstmedaille der Bundesrepublik erhalten.

Martin Jakob ist seit 1989 Inhaber eines Metallbaubetriebs in Eppelborn. Er ist Vorstandsmitglied in der Landesinnung Metall und betreut die Fachgruppen Schließ- und Sicherheitstechnik und Metallbau. Auf Bundesebene repräsentiert er seit 2015 die Innung in Arbeitskreisen und Fachtagungen des Bundesverbandes Metall als Landesinnungsmeister. Wegen seiner hohen Fachkompetenz und Erfahrung berät er in vielfältigen Fragen des Metallbauhandwerks, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Hervorzuheben sei insbesondere sein Einsatz für die Aus- und Weiterbildung junger und fürsorgebedürftiger Menschen. Er ist nicht nur Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses im Metallbauerhandwerk und Dozent in der Beschulung des Meistervorbereitungskurses an der Handwerkskammer des Saarlandes, sondern auch die erste Anlaufstelle für Auszubildende, deren Ausbildungsverhältnis wegen drohender Betriebsaufgabe in Gefahr gerät.