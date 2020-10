Polizei Neunkirchen meldet : Kleintransporter beschädigt und abgehauen

Bubach-Calmesweiler Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Am Freitagabend (23. Oktober) kam es in Bubach-Calmesweiler zu einer Unfallflucht. Laut Polizeibericht kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Kleintransporter und fuhr davon. Es entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.