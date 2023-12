Blaulicht Eppelborn Habach: Unfallflucht nach Fast-Kollision

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Bereits am Dienstag, 12. Dezember, gegen 21 Uhr kam ein Autofahrer auf der Landstraße zwischen Eppelborn und Wiesbach am Ortsausgang Habach wegen zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern. Das Auto stieß gegen die Leitplanke. Hierdurch musste ein entgegenkommender Pkw ausweichen, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Der Unfall-Verursacher fuhr einfach weiter. Fahrzeugteile an der Unfallstelle weisen auf einen BMW hin.