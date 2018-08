später lesen Polizeibericht Unfallfahrt mit 1,12 Promille FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand am Sonntagabend bei einem Unfall in Eppelborn. Ein 44-Jähriger aus Lebach kollidierte mit seinem Opel Astra Sports Tourer im Fichtenweg mit dem geparkten 3er BMW einer 38-Jährigen aus Eppelborn. red