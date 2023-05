Umweltwoche Eppelborn Vom Hochbeet bis zur Florfliege

Natur und Garten hat während der Coronapandemie wieder viel mehr an Bedeutung gewonnen. Der Trend hält erfreulicherweise weiter an, wissen Gartenfreunde zu berichten. Deshalb hat die Gemeinde im Rahmen ihrer Umweltwoche auch Natur und Garten zum Thema gemacht und gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein Eppelborn in deren Gartenanlage am Standort „Auf der Hohl“ eingeladen.