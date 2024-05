Wiesbach Neue Impulse für den Pokalsieg?

Bei den Volleyballern des TV Wiesbach sind vor dem Saarlandpokal-Viertelfinale an diesem Wochenende wichtige Personalentscheidungen gefallen. Die Männer haben in der im März zu Ende gegangenen Oberliga-Saison den Sprung in die Regionalliga geschafft. Meistertrainer Tim Steil geht jedoch nicht mit der Mannschaft in die Regionalliga, sondern trainiert künftig die zweite Mannschaft des Vereins in der Verbandsliga. Außerdem soll Steil als Jugend-Koordinator agieren. Sein Nachfolger bei der ersten Mannschaft wird mit Philipp Betz ein bisheriger Spieler, der künftig nur noch von der Bank aus agieren und nicht mehr auf dem Spielfeld stehen wird.