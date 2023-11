Volleyball Wenn der Gegner nicht mal wechseln muss

Der TV Wiesbach hat einen Angstgegner. Der Titelkandidat in der Volleyball-Oberliga verlor in der vergangenen Saison beide Spiele gegen die VSG Saarlouis, was letztlich den Traum vom Aufstieg in die Regionalliga platzen ließ. Und auch am Samstag gab es im Duell mit dem Saar-Rivalen einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen. Der TV Wiesbach kassierte bei der VSG Saarlouis, die nach eigenen Angaben keine Ambitionen auf den Regionalliga-Aufstieg hat, eine glatte 0:3 (23:25, 21:25, 16:25)-Niederlage, verlor die Tabellenführung an den TV Bad Salzig und rutschte auf Rang drei ab.