Volleyball-Oberliga : Volleyball: TV Wiesbach erwartet Mainz zum Topspiel

Michael Klaumann, Trainer des TV Wiesbach, grüßt mit dem TVW in der Tabelle aktuell von ganz oben. Foto: Stefan Holzhauser

Wiesbach Die Volleyballer des TV Wiesbach führen die Tabelle der Oberliga weiter an. Am vergangenen Samstag setzten sich die Wiesbacher glatt in drei Sätzen (25:22, 25:23, 27:25) beim Tabellensechsten TSV Speyer II durch.