Volleyball TV Wiesbach meistert die vorletzte Hürde

Ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft in der Volleyball-Oberliga ist gemacht. Der TV Wiesbach hat am Sonntag sein Heimspiel gegen den bisherigen Spitzenreiter VSG Saarlouis mit 3:0 (25:22, 25:23, 25:13) gewonnen. Vor dem letzten Spieltag führen die Wiesbacher mit 47 Punkten und einem Satzverhältnis von 50:15 nun das Klassement an und stehen auf dem direkten Aufstiegsplatz. Noch Titelchancen hat der auf Relegationsplatz zwei liegende TV Bad Salzig, der 45 Zähler und ein Satzverhältnis von 49:16 hat. Und die Titelaspiranten treffen an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Sporthalle in Boppard in einem echten Endspiel aufeinander.