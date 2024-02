Werner Schöne: „Es war Liebe auf den ersten Ton“ Ein Tusch für die Tuba im Jahr 2024

Überrascht war Werner Schöne, als er im Dezember davon hörte, dass die Tuba zum Instrument des Jahres 2024 erklärt wurde. „Da habe ich aus Freude eine Mini-Tuba an den Weihnachtsbaum gehängt“, erzählt der Humeser lachend. Vom tiefsten aller Blasinstrumente schwärmt er in den höchsten Tönen. Denn die Tuba hat schon in jungen Jahren sein Herz erobert. „Ich war dreizehneinhalb“ erinnert sich Werner Schöne. Seine Familie stammt aus Wemmetsweiler, und dort war Vater Ludwig Schöne der Vorsitzende des traditionsreichen und überregional bekannten Musikvereins. 1969 wurde das erste Jugendorchester gegründet. Ohne Tubisten. „Du bischd groß genug, du packschd die Tuba“, meinten der damalige Dirigent und sein Vater.